Красный Крест не раздает еду луганским переселенцам, люди голодают

В Старобельске Луганской области люди каждый день приходят в организацию Красного Креста, надеясь, что им дадут еду. Об этом пишет ТСН.

За перераспределение гуманитарной помощи отвечает Международный Комитет Красного Креста, а претензии по поводу ее отсутствия приходится выслушивать украинскому Красному Кресту. Они ежедневно объясняют людям, что готовы раздать гуманитарку, но им отдали только то, что быстро портится.

Читайте такжеКрасный Крест: Жители Луганска - в критическом положении, они нуждаются в помощи"Мы раздали только овощи, которые получили. Ни сахара, ни крупы, ни макарон не получали. Да, международный комитет привез это все и этот товар лежит на складе. Но я распоряжение раздавать не получала", - говорит представитель украинского Красного Креста.