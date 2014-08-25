Обстановка в Донецке остается напряженной, в городе раздаются залпы тяжелых орудий

В Донецке в настоящее время обстановка остается напряженной, но общественный транспорт работает в штатном режиме, восстановлена работа троллейбусов по маршрутам №8 и №11.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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В сообщении отмечается, что сегодня утром произошло аварийное отключение 6 трансформаторных подстанций, и без электроснабжения остались потребители по ул. Петровского. Определить точно, какие дома остаются без света, пока не представляется возможным из-за боевых действий.

В горсовете также сообщили, что вечером 24 августа артобстрелу подвергся Кировский район – поселок Машзавода. Имеются многочисленные повреждения домов и газопроводов на 15 улицах. В целях безопасности были отключены от газоснабжения 820 домов частного сектора. Ночь с 24 на 25 августа прошла относительно спокойно. С 5.00 25 августа по городу начали раздаваться залпы из тяжелых орудий.