Обстановка в Донецке остается напряженной

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отметили, что специалисты предприятий «Донецкоблэнерго» и «Энергоуголь» занимаются восстановлением поврежденных сетей энергоснабжения.

ККП «Донецкгортеплосеть» продолжает плановую подготовку источников теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. На сегодняшний день работают 73 котельных, обеспечивающих горячей водой жителей города, еще 21 котельная находится на плановом ремонте для подготовки котельного оборудования к отопительному периоду.

Читайте такжеВ Донецке в результате обстрела погибли 4 мирных жителей, 18 – получили ранения – ОГАИз-за отключения электроснабжения остановлена работа двух котельных в Куйбышевском районе – кв. 538 и кв. 605. Так, без горячей воды остаются жители по следующим адресам: ул. Ленкоранская №№12, 14, 17, 19, ул. Туманяна №№17, 17а, 19, 21, ул. Шахтерской Славы №№6, 8, 10, 12, 14, пр. Колхозный №1а, а также детские дошкольные учреждения № 364 и №221, общеобразовательные школы №41 и №71 и городские больницы №8, №19.

Читайте такжеВ Донецке террористы обстреляли больницу, погиб водитель "скорой", трое раненыНесмотря на сложную ситуацию в городе, специалистами ККП «Донецкгортеплосеть» проводится планомерная подготовка теплового хозяйства к следующему отопительному периоду, все регламентные работы ведутся согласно графику, заверили в горсовете.