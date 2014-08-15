В Виннице пройдет ІІ Международный бизнес-форум регионов Украины, Польши, Молдовы, Беларуси и Румынии

В четверг, 21 августа, в Виннице откроется ІІ Международный инвестиционный форум «Винниччина – бизнес в центре Украины», участниками которого станут представители регионов Украины, Польши, Молдовы, Беларуси и Румынии, а также руководители широкого спектра предприятий, сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Как отмечается, задачей форума станет поиск прямых деловых контактов, а также проведение конкретных переговоров с потенциальными инвесторами в формате «business tо business» с демонстрацией производственных возможностей предприятий.

Комментируя предстоящее событие, глава Винницкой ОГА Анатолий Олейник отметил, что форум пройдет на европейском уровне. «Мы должны быть на уровне европейских «канонов» сотрудничества, чтобы наши и международные специалисты говорили на одном языке – языке инвестиций и развития», - цитирует пресс-служба Олейника.

Ожидается, что участники форума также примут участие в торжествах по случаю годовщины независимости Украины.