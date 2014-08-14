Крымские школы отменили обучение на украинском языке в начальных классах

Об этом заявила "министр образования" аннексированного полуострова Наталья Гончарова, передают "Крым.Реалии".

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"На территории Крымского федерального округа России не будут формироваться начальные классы с обучением на украинском языке", - заявила Гончарова.

По ее словам, родители первоклассников написали заявления на обучение на русском языке, а в районах проживания крымских татар были желающие обучать детей на крымскотатарском.

Как отметила Наталья Гончарова, исключение может составить бывшая украинская гимназия в Симферополе, где примерно чуть более четверти родителей написали заявления о желании обучать своих детей на украинском языке.