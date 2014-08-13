В оккупированном Крыму создадут федеральный университет имени Вернадского

08:11, 13 августа 2014
Общество
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Федеральный университет имени Владимира Вернандського будет создан в оккупированном Крыму.

Таврійський національний університет імені Вернадського / crimea.edu

Соответствующее распоряжение появилось сегодня на сайте правительства РФ.

Учебное заведение, как говорится в документе, будет создано на базе семи образовательных организаций высшего образования и семи научных организаций.

"Совместно с Советом министров Республики Крым и Росимуществом обеспечить не позднее 1 января 2016 года проведение мероприятий по созданию и развитию федерального университета", - сказано в распоряжении.

Читайте также14 августа в оккупированном Крыму Путин выступит перед членами парламента РФ и министрамиРанее о намерениях российской власти создать на оккупированном полуострове федеральный университет заявлял глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов.

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