В оккупированном Крыму создадут федеральный университет имени Вернадского
08:11, 13 августа 2014Общество
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Федеральный университет имени Владимира Вернандського будет создан в оккупированном Крыму.
Таврический национальный университет имени Вернадского / crimea.edu
Соответствующее распоряжение появилось сегодня на сайте правительства РФ.
Учебное заведение, как говорится в документе, будет создано на базе семи образовательных организаций высшего образования и семи научных организаций.
"Совместно с Советом министров Республики Крым и Росимуществом обеспечить не позднее 1 января 2016 года проведение мероприятий по созданию и развитию федерального университета", - сказано в распоряжении.
Читайте также14 августа в оккупированном Крыму Путин выступит перед членами парламента РФ и министрамиРанее о намерениях российской власти создать на оккупированном полуострове федеральный университет заявлял глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов.
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