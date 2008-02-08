Пострадавшие от аферы «Элита-Центра» поверили Ющенко еще на 3-4 месяца

Пострадавшие от аферы группы строительных компаний «Элита-Центр» приостанавливают голодовку у стен Секретариата Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в общественной организации «Центр правозахисту», такое решение принял штаб акции протеста после сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Участники голодовки поверили в намерения Виктора ЮЩЕНКО быстрее решить проблемы обманутых инвесторов «Элита-Центр» и приостанавливают акцию протеста на 3-4 месяца», - заявил председатель правления общественной организации «Центр правозахисту» Юрий ФЕДОРЕНКО.

По его словам, в ходе встречи с пострадавшими Президент изложил свое видение проблемы и пути ее решения. В.ЮЩЕНКО предложил использовать средства от реализации активов «Элита-центр» для возмещения ущерба обманутым гражданам. «Для этого, по мнению главы государства, необходимо провести ревизию активов аферистов и ускорить судебные процессы», - сообщил Ю.ФЕДОРЕНКО.

Глава государства поручил создать в Секретариате Президента рабочую группу для контроля за решением проблемы потерпевших. Сверка списков потерпевших возложена на Министерство внутренних дел. «Вы отвечаете за полную чистоту формирования этого списка», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО, обращаясь к заместителю министра внутренних дел Петру КОЛЯДЕ, говорится в сообщении.