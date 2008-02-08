Комиссия по журналистской этике пропесочила журналистов ”Нового канала”

Комиссия по журналистской этике, рассмотрев вопрос относительно подготовки журналистами "Нового канала" сюжета об охране банков для программы «Репортер» 6 февраля, констатирует нарушение журналистами пунктов Этического кодекса украинского журналиста.

Об этом идет речь в переданном УНИАН решении Комиссии по журналистской этике.

В частности, по словам членов Комиссии, журналисты нарушили пункты 6 и 13 Этического кодекса украинского журналиста: «Уважение к праву общественности на полную и объективную информацию о фактах и событиях является первейшей обязанностью журналиста" и "Журналист не должен использовать незаконные методы получения информации. Журналист при сборе информации действует в правовом поле Украины и может прибегнуть к любым законным, в том числе судебным, процедурам против лиц, которые препятствуют ему в сборе информации».

Комиссия считает, что тема, которой посвящен сюжет, является общественно-значимой и четко выделена журналистами: «В 2007 году грабители обобрали 62 банка. И это зачастую не вина милиции. Ведь, если есть финансовое учреждение, будут и люди, которые захотят его ограбить. А коль так - банк хотя бы немного должен заботиться если не о безопасности своих денег, то хотя бы о безопасности клиентов».

Но для освещения этой темы журналисты использовали инсценированное ограбление отделения одного из банков.

Комиссия надеется, что сами журналисты, редакторы или другие сотрудники "Нового канала" не причастны к организации и непосредственному выполнению действий, имеющих признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Комиссия указывает журналистам и редакторам "Нового канала" на сознательное нарушение как этических норм, предусмотренных международным и украинским законодательством и этическими принципами, так и норм, установленных Редакционным уставом ЗАО «Новый канал» (принятым в 2007 году, опубликованным на официальной веб-странице Нового канала).

Комиссия замечает, что при подготовке сюжетов журналисты и редакторы должны руководствоваться принципами уважения к праву граждан на получение информации, а не попытками превзойти других благодаря мнимой сенсационности новости.

Для наилучшего информирования общественности допускается некоторая провокационность журналистов или преувеличения. В данном случае, по мнению членов Комиссии, журналисты перешли грань, поощряя хулиганские действия группы с сомнительной репутацией и подвергая опасности окружающих.

"Даже добрые намерения журналистов – привлечь внимание общества и государственных органов к общественно-значимой теме – не могут оправдывать сознательное нарушение этических норм. Поскольку это приводит к потере доверия общества к журналистам и СМИ в целом", говорится в решении Комиссии.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия высказывает дружеское предупреждение журналистам и редакторам «Нового канала», а также призывает журналистов других средств массовой информации при сборе информации придерживаться норм Этического кодекса украинского журналиста. Кроме того, Комиссия предлагает редакторам ЗАО «Новый канал» провести для сотрудников обучение принципам журналистской этики.

Решение поддержали председатель Комиссии по журналистской этике Владимир МОСТОВОЙ, члены Комиссии Михаил БАТИГ, Сергей ГУЗЬ, Татьяна КОТЮЖИНСКАЯ, Игорь ЛУБЧЕНКО, Сергей РАХМАНИН, Егор СОБОЛЕВ и другие.

Как сообщалось, 6 февраля группа «Нового канала» снимала инсценированное ограбление в отделении одного из банков в Киеве. Участники так называемого «Общества придурков», которые предложили тему сюжета, надели маски и без оружия вошли в отделение «Ощадбанка» на улице Вавиловых в Киеве. Их действия фиксировала камера.

7 февраля столичная милиция возбудила уголовное дело в связи с инсценированным нападением на отделение Ощадбанка по ст. 296 ч.2 («хулиганство»).