В Украине растет число мертворожденных детей

На протяжении нескольких последних лет в Украине наблюдается постепенный прирост рождаемости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК, ссылаясь на статистические данные органов регистрации актов гражданского состояния.

По его словам, на протяжении 2007 года в Украине родилось 475 тыс. 725 детей, что на 3% больше по сравнению с 2006 годом. По словам министра, рождаемость в Украине растет почти непрерывно с начала 2000-х годов. В частности, в 2004 году было зарегистрировано 428 тыс. 965 рождений, в 2005 году – 428 тыс. 345 рождений, в 2006 году – 462 тыс. 732 рождения.

Н.ОНИЩУК отметил, что оптимистичным является соотношение рождений и смертей, фиксирующееся в последние годы в стране. По его словам, в подавляющем большинстве регионов сложилась стабильная тенденция к сокращению разрыва между количеством новорожденных и умерших в пользу рожденных.

В частности, в 2004-2005 годах соотношение рожденных к умершим составляло 1 к 1,7, в 2006 году – 1 к 1,63, в 2007 году – 1 к 1,6.

В то же время, уровень смертности в стране на протяжении этого же времени колеблется в пределах 1-2 процентов, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Так, в прошлом году в Украине умерло на 1% больше людей, чем в 2006 году (соответственно, 762 тыс. 877 и 758 тыс. 118 тыс. человек). В 2005 году умерло 781 тыс. 965 человек, что на 1% больше, чем в 2006 году.

При этом министр отметил наличие негативной тенденции, которая фиксируется органами регистрации актов гражданского состояния, начиная с 2005 года. В частности, сказал Н.ОНИЩУК, фиксируется рост смертности среди детей до 1 года и количество мертворожденных детей. Так, количество мертворожденных детей на протяжении 2005-2006 годов возросло по сравнению с предыдущим годом почти на 15%. Если в 2004 году мертвыми родились 1983 ребенка, то в 2005 году – 2240, а в 2006 году - уже 2306. В 2007 году количество мертворожденных детей по сравнению с 2006 годом увеличилось еще на 25%, и составило 3071. Количество детей, умерших до года, на протяжении 2005-2006 годов также увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 10%. Если в 2004 году не дожило до первого дня рождения 4000 младенцев, то в 2005 году их количество составляло 4241, а в 2006 – 4433 ребенка. В 2007 году количество детей, умерших до 1 года, увеличилось по сравнению с 2006 годом еще на 15%, и составило 5188 детей.