Голоса за нового митрополита УПЦ МП скупают по 100 тысяч долларов - СМИ

Еще вчера этот митрополит служил для экс-президента Украины Виктора Януковича и уже сегодня прокремлевские силы агитируют за этого архиерея, говорится в сюжете ТСН.

. Один из главных претендентов на пост предстоятеля УПЦ МП владыка Антоний - на люди вышел почти два года назад. И сразу начал служить для высших должностных лиц.

Не за деньги церкви, по словам Антония, он летал за Благодатным огнем чартерным самолетом. Кто именно оплатил полет, Антоний утверждает, что, мол, не знает.

Антоний даже получил награду от самого президента России Владимира Путина.

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Источники ТСН в церкви убеждают, что именно этого Владыку Янукович хотел сделать митрополитом Киевским. Возможно, именно поэтому Антоний покорно молчал, когда банда Януковича расправлялась с Александром Драбинко, помощником ныне покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира, и самым Блаженнейшим.

Когда речь заходит о посте Киевского митрополита, Антоний как-то сразу смущается. В большой тайне он держит и святая святых - церковных спонсоров.

Антоний сейчас очень тесно общается с миллиардером и народным депутатом Вадимом Новинским, который в свое время будто бы подарил "Мерседес" одиозному настоятелю Киево-Печерской Лавры.

В церкви говорят, что Русская православная церковь никак не хочет терять контроль над Украиной. Именно поэтому на спонсора Новинского может быть возложена ответственная миссия - избрание пророссийского митрополита.

Сам Владыка Антоний пророссийских настроений не выдает. На вопросы отвечает очень осторожно.

По информации источников ТСН, тем, кто согласится проголосовать за владыку Антония на должность митрополита УПЦ МП, сегодня предлагают по 100 тысяч долларов.

Когда говорят о возможных договоренностях с епископами, чаще всего вспоминают ближайшего соратника Вадима Новинского - господина Пертина. Это младший партнер Новинского, который вместе со своим боссом пытается влиять на церковные дела.

Напомним, голосование за нового митрополита УПЦ МП должна состояться 13 августа в Киеве.