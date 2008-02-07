Браконьеры жестоко избили инспекторов Рыбнадзора

В Полтавской области браконьеры жестоко избили двух инспекторов Сулинской государственной рыбной инспекции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора по Полтавской области.

По данным пресс-службы, при выполнении служебных обязанностей на территории Сулинского заказника в с. Святиловка Глобинского района двое инспекторов Государственной рыбинспекции получили тяжелые травмы головы в результате столкновения с шестью браконьерами, ловившими рыбу в запрещенном месте.

“На замечание работников рыбинспекции рыболовы-любители агрессивно отреагировали”, - сказано в сообщении пресс-службы.

Травмированные сотрудники Рыбнадзора госпитализированы.

Об инциденте сообщено в Глобинский районный отдел внутренних дел. Создана комиссия по специальному расследованию этого случая.