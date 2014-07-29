Террористы взяли в плен активиста, который вез гуманитарную помощь в зону АТО

Житель Житомирской области Владимир Грибан, который повез в зону АТО гуманитарную помощь, попал в плен.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили родственники пленного. Информацию также подтвердили в областной организации ВО «Свобода», активистом которой является Грибан.

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Согласно сообщению, 28 июля с родными активиста связались террористы, которые подтвердили, что Грибан в плену. Они также пообещали его отпустить в обмен на освобождение одного из террористов.

Удалось выяснить, что Владимир находится в плену в Донецке.

Родные Грибана также рассказали, что 16 июля он на личном автомобиле отправился из Житомира в Славянск, чтобы доставить гуманитарную помощь, собранную активистами областной организации ВО «Свобода» военным, участвующим в антитеррористической операции. С 18 июля и до сих пор Владимир не выходил на связь с родными.

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Родственники обратились с соответствующим заявлением к правоохранителям. Грибана ищут. Его родные также направили обращение руководству страны, Минобороны и другим представителям власти с просьбой помочь освободить Грибана.