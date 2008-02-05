Роднянский и Фуксман продали свою долю в ”1+1”

Компания Central European Media Enterprises Ltd. (CME) сегодня официально объявила о том, что выкупает 30% акций канала «1+1» у его миноритарных украинских владельцев – Александра РОДНЯНСКОГО и Бориса ФУКСМАНА, с которыми компания пришла к согласию.

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на пресс-релиз СМЕ.

В сообщении говорится, что CME уже является владельцем 60% акций «1+1». По завершении операции СМЕ будет владеть 90% акций и будет иметь право приобрести оставшиеся 10%. Операцию по приобретению акций планируют завершить до конца второго квартала 2008 года, по получении необходимых разрешений.

«Тридцатипроцентный пакет, приобретенный СМЕ, будет включать опцион Игоря КОЛОМОЙСКОГО, - отмечается в пресс-релизе СМЕ. - Полная сумма, которая будет выплачена СМЕ за 30-процентный актив, составит $219,6 млн. Борис ФУКСМАН и Александр РОДНЯНСКИЙ должны получить $79,6 млн. Игорь КОЛОМОЙСКИЙ получит компенсацию деньгами или акциями СМЕ», - сообщает издание.

После завершения операции Б.ФУКСМАН и А.РОДНЯНСКИЙ будут иметь право продать 10% акций компании СМЕ. В первый год стоимость актива будет составлять 95,4 млн. дол, во второй – 102,3 млн. дол., а по завершении этого периода - по результатам независимой оценки при минимальной стоимости в 109,1 млн. дол.

Председатель правления СME Майкл ГЕРИН в официальном комментарии выразил уверенность, что Украина в ближайшие годы станет наибольшим рынком для СМЕ в смысле доходов.