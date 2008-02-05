На каком языке украинцы хотят смотреть кино (опрос)

Только 11% граждан Украины высказываются против увеличения количества фильмов, дублированных на украинский язык.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного компанией First Movies International в декабре 2007 года по заказу Sony и Disney.

Согласно опросу, 19% респондентов заявили о необходимости увеличения количества фильмов, которые дублируются, еще 24% респондентов поддерживают эту идею, 30% опрошенных относятся к этому нейтрально. Еще 16% относятся к увеличению дублирования скорее отрицательно, чем положительно.

В частности, на вопрос, стали ли они меньше ходить в кино, когда увеличилось количество фильмов, дублированных на украинский язык, 54% опрошенных жителей Киева ответили, что это не повлияло на количество их посещения кинотеатров, 19% опрошенных киевлян заявили, что они начали ходить в кино чаще, чем раньше. В то же время, 15% опрошенных жителей Киева ответили, что стали меньше ходить в кино после того как увеличилось количество фильмов на украинском языке, а 11% стали отдавать преимущество просмотру фильмов дома на DVD.

На просьбу сравнить украинский и русский вариант дублирования фильма “Пираты Карибского моря-3”, 77% опрошенных в целом по Украине заявили, что украинское дублирование было хорошим, в то время как среди опрошенных, смотревших российскую версию, 68% отметили, что им понравилось дублирование. В то же время, 68% опрошенных, посмотревших мультфильм “Рататуй” на украинском языке, отметили, что дублирование было хорошим, в то время как 56% опрошенных отметили хорошее дублирование этого фильма на русском языке.

Опрос был проведен фирмой First Movies International в два этапа: путем опроса граждан на улицах и через сеть интернет. Всего в опросе приняло участие 808 человек в возрасте от 14 до 49 лет. Опрос проводился в 4 городах Украины – Львове, Киеве, Одессе, и Харькове.

Справка УНИАН. First Movies International - это международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая специализируется на проведении исследований и опросов на рынке развлечений.