Порошенко выразил соболезнования главам государств, граждане которых погибли на борту Boeing-777

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования главам государств, граждане которых погибли в результате трагедии, которая произошла с самолетом авиакомпании «Малайзийские авиалинии» над Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Украины выразил соболезнования генерал-губернатору Австралийского Содружества Питеру Косгроуву, Королю бельгийцев Филиппу, Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, Президенту Республики Индонезия Сусило Бамбангу Юдхойоно, Генерал-губернатору Канады Дэвиду Ллойду Джонстону, Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Йоахиму Гауку, генерал-губернатору Новой Зеландии Джерреми Метепераю, Президенту Республики Филиппины Бениньо Симеону Акино ІІІ.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

По данным ГСЧС, на сегодняшний день найдено 186 тел.