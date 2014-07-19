В Луганске за сутки из-за боевых действий погибли 16 жителей, 66 ранены

В Луганске за минувшие сутки, 18 июля, из-за боевых действий погибли 16 мирных жителей, 66 - получили ранения.

Как сообщил УНИАН городской антикризисный центр «15-77», 18 июля на территории областного центра обстановка оставалась крайне напряженной. В антикризисный центр поступило 1725 обращений граждан.

«В результате постоянных обстрелов города погибли 16 (3 женщины, 13 мужчин) мирных жителей, получили ранения 66 луганчан. За минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 156 выездов», - говорится в сообщении.

В результате обстрелов зафиксировано повреждение 36 жилых домов и объектов.

Читайте такжеБойцы АТО взяли под контроль часть Луганска

Отмечается, что коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме по восстановлению повреждений коммуникаций и возобновлению подачи света, воды и газа абонентам.

Читайте такжеТеррористы ночью обстреляли из минометов и "Градов" ряд позиций АТО