Львов в августе-сентябре ожидает новую волну переселенцев из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время видеомоста во львовском пресс-клубе между Львовом и Днепропетровском на тему: «Переселенцы с востока: днепропетровская и львовская формулы решения проблемы» сообщила председатель общественного движения «Крымская волна», представитель «КрымSOS» Оксана Новикова.

Она уточнила, что на данное время предварительные запросы на переселение во Львов получены от 30 человек-преподавателей и 90 предпринимателей.

Общественный активист также прибавила, что на 80-100% на полуострове будут уволены преподаватели крымскотатарской национальности, а также те, кто не получил российский паспорт. Из Крыма во Львов, по информации активистки, приедут также лица, имеющие детей-абитуриентов и детей призывного возраста, которые не хотят служить в российской армии.

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Новикова подчеркнула, что «в Крыму надвигается новая волна репрессий».