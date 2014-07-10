В оккупированном Крыму осенью начнут запрещать общественные объединения - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Меджлиса заявил на брифинге относительно ситуации с соблюдением прав человека в АР Крым.

"То, что местная власть (Крыма), как она сама себя назвала, делает, это предупредительные шаги к событиям, которые могут быть в крымском обществе, и не всегда они связаны с крымскими татарами.... Они спешат принимать местные законы... Я думаю, что осенью мы уже будем иметь первые решения по их законам относительно прекращения деятельности тех или иных объединений граждан. Я не хотел бы говорить, что они начнут с Меджлиса, но с них, как говорится, станется, поскольку тогда они замахнутся на международные документы и, в первую очередь, на Декларацию о правах коренных народов", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля Чубарова, который возвращался с выездного заседания Меджлиса в Херсонской области, не пропустили в Крым. В пункте пропуска "Чонгар" так называемый прокурор Крыма зачитала ему предупреждение об «экстремистской деятельности».