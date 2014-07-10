В оккупированном Крыму осенью начнут запрещать общественные объединения - Чубаров
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров допускает, что самопровозглашенная власть Крыма может принять первые решения относительно прекращения деятельности тех или иных объединений граждан осенью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Меджлиса заявил на брифинге относительно ситуации с соблюдением прав человека в АР Крым.
"То, что местная власть (Крыма), как она сама себя назвала, делает, это предупредительные шаги к событиям, которые могут быть в крымском обществе, и не всегда они связаны с крымскими татарами.... Они спешат принимать местные законы... Я думаю, что осенью мы уже будем иметь первые решения по их законам относительно прекращения деятельности тех или иных объединений граждан. Я не хотел бы говорить, что они начнут с Меджлиса, но с них, как говорится, станется, поскольку тогда они замахнутся на международные документы и, в первую очередь, на Декларацию о правах коренных народов", - отметил он.
Читайте такжеНелегитимная прокурор Крыма пригрозила запретить на полуострове меджлис
Как сообщал УНИАН, 5 июля Чубарова, который возвращался с выездного заседания Меджлиса в Херсонской области, не пропустили в Крым. В пункте пропуска "Чонгар" так называемый прокурор Крыма зачитала ему предупреждение об «экстремистской деятельности».