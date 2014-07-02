Презентация результатов социологического опроса «Украинцы о внешней политике»

Приглашаем представителей СМИ и экспертов на презентацию результатов социологического опроса «Украинцы о внешней политике». Опрос проведен в мае-июне 2014 года социологической службой Центра Разумкова по заказу “Майдана иностранных дел”. Презентацию результатов и выводов относительно опроса проведут эксперты “Майдана иностранных дел” и социологической службы Центра Разумкова.

Мероприятие состоится 4 июля 2014 года с 11-00 по 12-00 в помещении фонда “Майдан иностранных дел” (ул. Трехсвятительская 13, офис 15).

Темы опроса и выводов

1. Отношение украинцев к ЕС, РФ, Таможенному союзу и НАТО.

2. Союзники/враги Украины и угрозы национальной безопасности (в том числе информационной безопасности).

Аккредитация представителей СМИ до 17:00 3-го июля:

press@mfaua.org или 067 2091772

О исследовании

Исследование проведено благотворительным фондом «Майдан иностранных дел» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 31 мая по 5 июня 2014 года. Был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".