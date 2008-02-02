Продолжается спецоперация ГАИ: 24 тысячи водителей лишились прав

На автодорогах Украины продолжаются широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с начала проведения этих мероприятий работники Госавтоинспекции зафиксировали 638672 факта нарушений Правил дорожного движения, выявили 27355 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Кроме того, выявлены 89550 фактов создания аварийной обстановки на улицах и автодорогах, вынесены 24148 постановлений о лишении нарушителей права управления, вынесены 61199 постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД. По состоянию на 2 февраля изъяты по решению судов 24076 удостоверений водителей.

Как сообщал УНИАН, с целью выполнения требований Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года № 1121/2007 “О безотлагательных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения” и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства на протяжении месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями ГАИ проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.

Круглосуточно в государстве работают более 6 тыс. работников Госавтоинспекции. Они несут службу на 157 постах и 1062 маршрутах патрулирования (в обычном режиме были привлечены 4,5 тыс. работников ГАИ).