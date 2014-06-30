На одной из шахт на Луганщине произошел пожар, жертв среди горняков нет - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В г. Молодогвардейск Краснодонского района на шахте «Молодогвардейская» ПАО «Краснодонуголь» в 12 час. 35 мин. 29 июня, на горизонте 617 м, в конвейерном ходке возник пожар. 7 горняков, работавших на аварийные участке, самостоятельно вышли на поверхность. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Торезе погибли не горняки в шахте, а 4 человека в коллекторе - уточнение ГСЧС

Шахта продолжает работать в обычном режиме, отмечают в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Ситуация находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.