В прошлом году в НСЖУ вступили 990 журналистов

По состоянию на 1 января 2008 года в Национальном союзе журналистов Украины находится 15 тысяч 573 творческих работника печатных и аудиовизуальных средств массовой информации.

Об этом УНИАН сообщил председатель Союза Игорь ЛУБЧЕНКО.

За прошлый год в НСЖУ вступили 990 журналистов, из них 423 – люди в возрасте до 30 лет.

Члены Союза объединены в 1023 первичные организации.