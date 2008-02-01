В прошлом году в НСЖУ вступили 990 журналистов
11:43, 01 февраля 2008Общество
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Всего в союзе - 15 тысяч 573
По состоянию на 1 января 2008 года в Национальном союзе журналистов Украины находится 15 тысяч 573 творческих работника печатных и аудиовизуальных средств массовой информации.
Об этом УНИАН сообщил председатель Союза Игорь ЛУБЧЕНКО.
За прошлый год в НСЖУ вступили 990 журналистов, из них 423 – люди в возрасте до 30 лет.
Члены Союза объединены в 1023 первичные организации.
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