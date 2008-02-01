Рынок юридических и адвокатских услуг в Украине требует унификации

Рынок юридических и адвокатских услуг в Украине будут рекомендовать объединить путем унификации адвокатской деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом шла речь в ходе встречи министра юстиции Николая ОНИЩУКА с представителями Американской ассоциации юристов (инициатива по верховенству права в Украине) и Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права при Президенте Украины.

Как отмечалось во время встречи, сегодня среди практикующих юристов в Украине только около половины имеют удостоверение адвокатов. Вместе с тем, в Украине нет закона о частной юридической практике, соответственно, значительная часть юридических услуг остается вне поля правового и корпоративного регулирования.

Как отметил Н.ОНИЩУК, унификация адвокатской деятельности является распространенным стандартом, который отвечает европейским традициям. Создание общенациональной адвокатуры должно улучшить национальные механизмы эффективной правовой защиты, решить важные проблемы организационно-правового обеспечения адвокатской деятельности в Украине, считает он.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в середине февраля в Киеве конференции с участием ведущих представителей адвокатуры Украины, европейских стран и США. Во время форума планируется обсудить необходимость создания в Украине общенациональной адвокатуры – профессиональной организации адвокатов, которая будет действовать как единый инструмент предоставления правовой помощи. По итогам планируется принятие специальной резолюции, которая может быть положена в основу концепции реформирования отечественной адвокатуры.