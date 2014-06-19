Михалков: санкции против РФ оказали влияние на проведение Московского кинофестиваля

Об этом сообщил президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге в кинотеатре "Пушкинский", где в четверг вечером киносмотр откроется в 36-й раз, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Фестиваль не умирает, - констатировал президент ММКФ. - Проблемы пришли, связанные с санкциями против нас. Кто-то остерегается, кто-то боится. Сказалось это на фестивале, не могу это скрывать. И было бы странно, если бы на всей России отразилось, а на кинофестивале нет".Читайте такжеСМИ объяснили, что сдерживает Евросоюз в введении новых санкций против РФ

"Это неприятно, но есть положительная вещь, - продолжил Михалков. - Есть реальная необходимость обратиться на самих себя. Я лично чувствую, что появляется желание быть независимыми и высказать протест против формулировки наказать Россию".

Михалков надеется, что фестиваль пройдет спокойно. Он сообщил, что на киносмотре представили свои работы 61 страна - 397 художественных фильмов, а изначально было прислано 1144 фильма.