Продолжаются переговоры с Польшей о приграничном движении

29 января в Варшаве начались переговоры по согласованию проекта межправительственного украинско-польского Соглашения о правилах местного пограничного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, украинскую делегацию возглавил Директор Департамента консульской службы МИД Сергей ПОГОРЕЛЬЦЕВ, польскую – Директор консульского департамента МИД Польши Анджей ЯСИНОВСКИЙ.

По информации МИД, во время встречи председатель украинской делегации затронул вопрос о ситуации в пунктах пропуска на украинско-польской границе. В ответ польская сторона сообщила, что сегодня продолжаются переговоры правительства Польши с профсоюзами таможенников с целью решения проблем на пограничных переходах. 28 января границу посетил премьер-министр Польши Дональд ТУСК, который непосредственно на месте ознакомился с ситуацией в пунктах пропуска.

Руководитель польской делегации выразил надежду, что вопрос с таможенниками будет урегулирован уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 15-16 января несколько сотен жителей пограничных населенных пунктов Яворивского района Львовской области перекрыли движение в обоих направлениях на автодороге вблизи пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. Недовольство граждан Украины вызвала ситуация, сложившаяся на пунктах пропуска через общую государственную границу после присоединения Польши к Шенгенской зоне. Пикетчики, в частности, требовали упростить режим выдачи виз украинцам и подписать соглашение о малом пограничном движении между Украиной и Польшей.

Ситуация на украинско-польской границе осложнялась забастовкой польских таможенников, которая продолжается с октября 2007 года. На общей границе образовались многокилометровые очереди автомобилей. 29 января польские таможенники начали пропускать автомобили.

29 января пресс-служба Кабинета Министров Украины сообщила, что еврокомиссар по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО заявила, что Европейская комиссия будет призывать Польшу и Словакию ускорить заключение соглашения с Украиной о малом пограничном движении.