В Брюсселе рассказали, что просили страны ЕС максимально упростить выдачу шенгенских виз украинцам

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел Сесилия Мальстрем подтверждает, что в своем письме просила государства-члены ЕС максимально способствовать упрощению поездок украинцев в страны, которые входят в Шенген, но каждое государство само решает, как именно это сделать.

Об этом Мальстрем сообщила на семинаре, посвященном визовым вопросам, который проходит в понедельник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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Говоря о содержании своего письма странам-членам ЕС, Мальстрем отметила, что предлагала "по-максимуму" упростить для украинцев возможность приехать в страны Шенгена. "Но каждое государство само решает, уменьшить плату за визу или больше выдавать многократных виз. Это они решают, что могут сделать, чтобы упростить доступ для украинцев", - детализировала еврокомиссар.