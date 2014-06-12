Донецкая ОГА: детей из Снежного и их воспитателей принуждали к пересечению границы РФ

Донецкая областная госадминистрация в связи с незаконным перемещением воспитанников Снежнянского детского дома через государственную границу Украины требует от России прекратить нарушение прав украинских детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, ОГА направила соответствующее открытое обращение Уполномоченному по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Павлу Астахову.

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«Донецкая областная государственная администрация сообщает о грубом нарушении прав ребенка, а именно: попытки насильственного вывоза 12.06.2014 года в Российскую Федерацию 25 украинских детей из города Снежное Донецкой области, направлявшихся в детский оздоровительный лагерь Днепропетровской области, 23 из которых имеют статус детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения», - сказано в обращении.

В ОГА отметили, что детей и их законных представителей – воспитателей городского детского дома смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста Снежнянского городского совета и маму-воспитательницу детского дома семейного типа, вооруженные представители так называемой «Донецкой народной республики» принуждали к пересечению границы Российской Федерации.

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«В результате категорического отказа мамы – воспитательницы детского дома семейного типа покидать пределы государства, их семью оставили в пределах Украины, а 16 детей Снежнянского детского дома в сопровождении 2 воспитателей были незаконно перемещены в палаточный лагерь для беженцев г. Новошахтинска», - сообщили в облгосадминистрации.

Поэтому в Донецкой облгосадминистрации призвали «Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка обеспечить неукоснительное выполнение Российской Федерацией положений статьи 78 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, а именно «Ни одна сторона, находящаяся в конфликте, не принимает мер по эвакуации детей, кроме как своих собственных граждан, в иностранное государство…» и «для пересечения границы требуется письменное согласие родителей или законных опекунов на такую эвакуацию. Если такие лица не могут быть найдены, требуется письменное согласие на такую эвакуацию от лиц, которые по закону несут главную ответственность за попечение за детьми».

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В статье 35 Конвенции ООН о правах ребенка сказано: «государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме».

Учитывая вышеизложенное, Донецкая областная государственная администрация требует от официальных органов Российской Федерации использовать все возможные способы влияния и прекратить нарушение прав украинских детей, остановить практику международного похищения детей и вернуть детей-сирот – граждан Украины – в Донецкую область по месту постоянного проживания, заключено в обращении к Астахову.