Яценюк поручил создать базу данных о временном жилье и работе для переселенцев

По словам премьера, власти нужно принять долгосрочную стратегию, поскольку все, что делалось до этого, было временным и касалось переселенцев из Крыма. «Сейчас стало понятным, что вопрос не решится в краткосрочной перспективе. Потому давайте в срочном порядке сделаем единую базу даннях, чтобы человек мог получить информацию о том, в каком регионе для него есть временное жилье, возможность отдать детей в школу, получить работу», - сказал Арсений Яценюк, подчеркнув, что люди должны в онлайн получить необходимую информацию.

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Также, по его словам, информацию важно обнародовать по каждой области, необходимо привлечь местные муниципалитеты к помощи переселенцам и держать этот вопрос на ежедневном контроле.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте аннексировала Крым, и дестабилизировала обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов, в связи с чем 15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция. 4 июня первый вице-премьер Виталий Ярема сообщил, что для беженцев из «критических» областей подготовлено боле 30 тыс. мест для временного проживания - больше всего - в Черкасской области. Он отметил, что лишь за последнюю неделю около 15 тыс. людей покинули территорию Донецкой области. По его словам, сформирован банк данных мест, куда могут переселяться люди из критических регионов.