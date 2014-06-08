На Черкащине более 100 семей готовы принять беженцев с востока Украины

Как сообщили кУНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, каждый район области готов разместить на своей территории переселенцев из Крыма и востока Украины.Читайте такжеВ Черкасскую область прибыл автобус с беженцами из Донецкой области

По информации директора Черкасского областного контактного центра Леонида Станчука, 107 жителей области изъявили желание приютить крымчан в свои дома и подали заявки в центр, а значит согласны потесниться в своем жилище для помощи украинцам. Из них: в городах областного подчинения - 10, в районах - 97. Больше всего таких людей в Корсунь-Шевченковском районе - 21 человек. Готовы открыть двери для переселенцев 15 домов в Черкасском районе, 14 - в Жашковском, 10- в Чигиринском районе и др.Читайте такжеВ Украине количество внутренних мигрантов превысило 10 тысяч человек - ООН

Кроме того власти на местах ищут помещения коммунальной собственности, которые можно было бы отдать под строительство жилья для приезжих. И хотя лишнего жилья нет, Катеринопольский район подготовил аж 20 таких объектов, а область в целом подготовила 47 помещений, которые полностью готовы для использования под жилье для переселенцев.