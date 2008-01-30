Министр МЧС о новом укрытии для разрушенного блока Чернобыльской АЭС

В первом квартале 2008 года должно начаться строительство фундамента для нового укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов, сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, который с рабочей поездкой посетил и ознакомился с состоянием работ на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов в Запорожской области.

«Я думаю, что в конце первого квартала мы начнем делать фундаменты, которые уже спроектированы», - сказал он.

По словам В.ШАНДРЫ, сейчас ведутся проектные работы строительства объекта, и он надеется, что на протяжении 9 месяцев эти работы будут завершены. Что касается завершения строительства нового укрытия, то и в этом случае министр выражает надежду, что это состоится согласно плану – в 2012 году.