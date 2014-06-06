В России будут допрашивать беженцев из Украины по делу против украинской армии

Как сообщили УНИАН в управлении СКР по Брянской области, «в СКР создано специализированное управление по расследованию преступлений международного характера против мирных граждан, совершенных на территории Украины. К работе спецуправления привлечены все следственные подразделения СКР, на территорию которых прибывают беженцы из Украины. Брянским следователям поручено допросить беженцев, находящихся в настоящее время на территории области. При наличии оснований они будут признаны потерпевшими по уголовному делу», - говорится в сообщении.

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Гражданам Украины предлагают обращаться в следственные органы СКР по месту их нахождения на территории Брянской области.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины опровергла заявления России о потоке беженцев из Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 мая СКР возбудил уголовное дело в отношении украинских военных по факту «применение запрещенных средств и методов ведения войны».