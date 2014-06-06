В России четвертый день не могут договориться о количестве "украинских беженцев"

По данным российского портала Лента.ру, диапазон предположений о том, сколько людей убежало в Ростовскую область из дестабилизированных террористами районов Донбасса, колеблется от 5 человек до 12 тысяч.

Так, 4 июня на странице в Instagram уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова появилась информация, что 3 июня в область въехало рекордное число граждан Украины - более семи тысяч человек. "С каждым днем число беженцев растет", - заверил он.

В тот же вечер было принято решение ввести ЧС в 15 пограничных районах Ростовщины. Одновременно Федеральная миграционная служба РФ сообщала, что в Ростовской области с просьбой о временном убежище обратились пять человек из Украины.

На следующий день Астахов написал, что в Россию въехало уже почти девять тысяч украинцев за сутки. Информацию подхватили российские СМИ, сообщившие о восьми тысячах беженцев из Украины.

Читайте такжеГоспогранслужба опровергает информацию об украинских беженцах в РФ: их видят только в РоссииОднако власти Ростовской области объясняют, что в Россию едут не только беженцы.

«Приехавшие могли отправиться к родственникам, на отдых или по делам в другие регионы России. Для многих Ростовская область является транзитным коридором. Официально на территории области сейчас находятся 1113 граждан сопредельного государства, 315 - размещены в «Дмитриадовском», - говорит пресс-секретарь замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова Александр Титов.

С ним не согласился премьер-министр России Дмитрий Медведев, в тот же день назвавший цифру в четыре тысячи беженцев.

В то же время, по данным правительства области, вечером 5 июня в пунктах приема беженцев были размещены 437 человек, включая 226 детей, и все они из Украины.

Читайте такжеДля беженцев из Донбасса подготовили более 30 тысяч мест для размещения Уже сегодня Астахов опубликовал новое число - в Ростовскую область из Украины за минувшие сутки прибыли более 12 тысяч человек, причем "данные были уточнены за счет сведений с брошенных украинцами погранпостов".

В то же время, в Украине серьезной проблемой является возрастание количества внутренних беженцев, которых, по данным ООН, уже более 10 тысяч человек. Многим людям пришлось переселяться дважды - сначала из захваченного Россией Крыма на Донбасс, потом из дестабилизированного Россией Донбасса в центральную, южную, западную Украину.