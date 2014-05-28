Подписан закон о беженцах, необходимый для упрощения визового режима с ЕС

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла соответствующий закон 13 мая. Он был разработан Государственной миграционной службой с целью выполнения критериев первой фазы Плана действий о либерализации ЕС визового режима для Украины.

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Спикер парламента Александр Турчинов подчеркнул, что принятие данного закона будет способствовать упрощению визового режима для украинцев, путешествующих в ЕС.