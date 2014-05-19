Украина заняла 52 место в рейтинге наиболее "удобных" гражданств для туризма

Наиболее "удобными" гражданствами для свободных путешествий, не тратя время и деньги на получение виз, является финское, шведское и британское.

К такому выводу пришли эксперты компании Henley & Partners, сообщает ТСН.ua.

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По их мнению, владельцы таких паспортов могут посещать без визы 173 государства.

На второй строчке оказались гражданства Дании, Германии, Люксембурга и США со свободным доступом к 172 стран. А третье место досталось Бельгии, Италии и Нидерландам.

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Меньше всего повезло гражданам Афганистана, который оказался в списке на последнем месте: они могут посещать без визы только 28 стран. Второе с конца места досталось Ираку - 31 страна, а третье Пакистану и Сомали - 32 страны.

При этом граждане Украины могут посещать без виз 77 государств. Наша страна оказалась на 52 месте с Кувейтом, Маршалловыми островами и Ямайкой.

Ранее сообщалось об упрощении Польшей визового режима для туристов из Украины.