США продлили украинцам визы до 10 лет - посол
США продлили действие визы для украинцев до 10 лет.
Об этом на своей странице Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт.
“Я поздравляю продление действия визы для украинцев до 10 лет - еще один шаг, чтобы продемонстрировать нашу поддержку украинцам”, - написал посол.
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До этого украинцы могли получить визы сроком действия 5 лет. Теперь Украина в этом аспекте присоединилась к своим европейским соседям – Польше, Румынии, Болгарии, Кипру и Хорватии.
Виза должна быть действующей на время въезда путешествующего в США, но срок действия визы (срок действия, на протяжении которого визой можно пользоваться) не имеет связи с продолжительностью периода пребывания на территории США, разрешенного путешествующему Департаментом внутренней безопасности Соединенных Штатов во время пересечения границы.
Лица, которые будут иметь визы на многократный въезд, смогут осуществлять многочисленные путешествия в США с любой целью, отвечающей этому типу визы, если срок действия их визы не закончился и они не совершили правонарушений, из-за которых им могли бы запретить въезд в США.