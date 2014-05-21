Кабмин просят отменить повторную регистрацию европейских лекарств

В Гослекарств считают, что это сократит количество похожих процедур. «Это позволит исключить дублирование в проведении процедур экспертной оценки и испытаний со стороны государства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В Гослексрств уточнили, что уже разработан проект постановления Кабмина о внесении соответствующих изменений в Порядок государственной регистрации лекарственных средств.

«Принятие данного проекта позволит значительно ускорить поступление на фармацевтический рынок Украины инновационных лекарственных средств, качество, безопасность и эффективность которых подтверждена европейскими экспертами и которые уже используются пациентами 27 стран Евросоюза», - отметили в Гослекарств.

Как сообщал УНИАН, Гослекарств неоднократно выступала с инициативой отменить регистрацию европейских лекарств, направив соответствующие предложения в Министерство здравоохранения и правительство. Кроме того, в ведомстве заявляли о необходимости упростить процедуру регистрации препаратов, произведенных в США.