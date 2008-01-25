В ограблении храма обвиняются учащиеся духовного училища

Оперативники Черниговского горотдела милиции после полуторамесячного розыска установили личности злоумышленников, которые похитили из храма Святых Великомучеников Михаила и Федора подаренные Канадской миссией культовые предметы.

Об этом сообщили в Центре общественных связей УМВД в области.

Подозреваемые - двое учащихся Черниговского духовного училища. Ребята считали, что их как учащихся духовного заведения в совершении преступления никто не заподозрит, сообщили в милиции.

7 декабря прошлого года ребята зашли в церковь Михаила и Федора, когда там была только уборщица. Когда женщина отвлеклась, злоумышленники прихватили с собой чашу, дискос, крестицу и другие ритуальные предметы.

Они выехали в один из районов области и за 500 грн. продали похищенное настоятелю церкви (настоящая стоимость предметов оценивается в 2 тыс. дол.).

Молодые люди учатся на выпускном курсе духовного училища. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 185 ч.3 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.