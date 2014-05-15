Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов дома в Николаеве

В Николаеве сотрудники продолжают извлекать из-под завалов дома в Николаеве тела погибших, сообщает издание "Новости-N".

Согласно информации, тело одной из жертв взрыва было обнаружено на первом этаже здания. Предположительно, тело принадлежит одной из девушек, о которых сотрудники ГСЧС заявляли ранее.

Опознание второго тела продолжается в данный момент.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, сегодня спасатели извлекли из-под завалов дома в Николаеве тело еще одного погибшего.