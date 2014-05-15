Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов дома в Николаеве
16:31, 15 мая 2014Общество
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Предположительно, спасатели достали труп одной из девушек. Второе тело сейчас осматривают эксперты.
В Николаеве сотрудники продолжают извлекать из-под завалов дома в Николаеве тела погибших / Фото: © UNIAN
В Николаеве сотрудники продолжают извлекать из-под завалов дома в Николаеве тела погибших, сообщает издание "Новости-N".
Согласно информации, тело одной из жертв взрыва было обнаружено на первом этаже здания. Предположительно, тело принадлежит одной из девушек, о которых сотрудники ГСЧС заявляли ранее.
Опознание второго тела продолжается в данный момент.
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, сегодня спасатели извлекли из-под завалов дома в Николаеве тело еще одного погибшего.
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