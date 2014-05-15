Спасатели извлекли из-под завалов дома в Николаеве тело еще одного погибшего

Из-под завалов рухнувшего в Николаеве дома было извлечено тело очередной жертвы, уже четвертой, сообщают "Новости-N".

По информации издания, в погибшем опознали парализованного пожилого мужчину, который проживал в доме. Также спасатели подобрались к телу еще одной погибшей. Предположительно это одна из двух девушек, о которых сообщалось ранее.

Помимо этого, по информации издания, Ирина Алфимова, извлеченная спасателями из-под завалов взорванной части жилого дома, по-прежнему находится в отделении реанимации Николаевской областной больницы. Врачи расценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая около 13 часов произошел взрыв в 4-подъездном жилом 10-этажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 человек. Было эвакуировано 73 жителей жилого дома.