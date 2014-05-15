В УПЦ МП священнику запретили совершать богослужения из-за патриотизма

Батюшка поддержал священников УПЦ Киевского патриархата и принял участие в их службе. За это был жестоко наказан и сейчас должен публично каяться, сообщает ТСН.

Уже пять дней отец Виталий Эйсмонт вместо исповедовать и причащать прихожан кормит индеек и занимается со своими младшими детьми. Сам себя считает простым патриотом.

Неделю назад отец Виталий приехал в Киев и на службе в праздник Георгия Победоносца стал рядом с патриархом Филаретом. Говорит, молился за мир в Украине.

Эйсмонт объясняет: мысли о том, что его церковь ведет себя немного не так, появились у него еще в начале революционных событий. Когда же Москва начала активную агрессию в Украине, он понял - не может молчать.

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"Я просто почувствовал себя обманутым своей церковью. Мне хотелось, чтобы было как лучше. Чтобы мы были все едины, чтобы наш народ, чтобы наша церковь была украинской и перестала изменять своему народу. Чтобы она называла вещи своими именами", - пояснил он.

Через несколько суток после совместного с богослужения отец Виталий получил письмо из епархиального управления. В нем сообщили, что священнику отныне запретили совершать богослужения.

"За участие в богослужении с раскольниками, слово богослужение даже в кавычках. Я мог бы сразу перейти в Киевский патриархат, но если уже этот шаг стал известен, я думаю, он мог бы повлиять на мнение официальных структур нашей церкви", - пояснил отец Виталий.

Его руководство утверждает, что конфликт возник уже давно. И проблема, мол, не в патриотизме священника.

"Везде люди его не хотели, он создавал какие-то проблемы. Мы с одного прихода на другой его переводили", - пояснил владыка Виссарион.

Сейчас, чтобы вернуться в лоно церкви, Эйсмонту надо публично покаяться, говорит он.

"Он отошел от нашей церкви канонической и пожелал быть в филаретовском расколе", - пояснил епископ.

Пресс-секретарь УПЦ отец Георгий Коваленко поступок священника оценивает менее категорично. Говорит, в любой момент он может обжаловать запрет в Киеве.

"Вопрос преодоления раскола в украинском православии не должен решаться на местном уровне. Это должно решаться на уровне соответствующих комиссий, на уровне епископата. И приниматься такие решения, которые избавят от раны раскола и дадут возможность не нарушать каноны, а всем украинцам - сослужить", - пояснил он.

На размышления относительно публичного покаяния отцу Виталию дали месяц. В начале июня он должен сообщить, остается в своей церкви или переходит к Киевскому патриархату.

Сам он говорит, мечтает, что сложный выбор делать не придется. Потому что к тому времени процесс создания поместной церкви все таки будет запущен.

"Друг друга обнять, простить и служить на радость народу Украины!", - говорит священник.