Блок Литвина: правительство и коалиция наносят аграриям очередной губительный удар

Депутатская фракция «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины заявляет о недопустимости отмены льготного налогообложения сельхозпроизводителей и призывает другие политические силы не поддерживать соответствующий законопроект.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении фракции «Блок Литвина».

В нем, в частности, отмечается, что “уничтожение украинского села продолжается. Правительство и парламентская коалиция готовятся нанести аграриям очередной губительный удар. Именно так фракция «Блок Литвина» в Верховной Раде расценивает законопроект, поданный в парламент Кабинетом Министров Украины и утвержденный парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, которым отменяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Этим же законопроектом предусматривается прекращение практики выплаты дотаций производителям молока и мяса за счет особого режима администрирования налога на добавленную стоимость в сфере переработки и заготовки данных видов продукции”. В результате, отмечает «Блок Литвина», село потеряет дотационную составляющую на общую сумму почти 4 млрд. гривен. По убеждению авторов заявления, особенно сильно изменение режима налогообложения сельхозпроизводителя отразится на тех крестьянах, которые держат свои подсобные хозяйства. А ими, как известно, производится почти половина отечественной мясомолочной продукции, заявляет «Блок Литвина».

Фракция считает, что объяснение необходимости этого шага требованиями Всемирной торговой организации “выглядит со стороны его инициаторов как издевательство – и над теми, кто работает на селе, и над теми, кто потребляет агропромышленную продукцию”. Как отмечает «Блок Литвина», “нововведения потянут за собой резкий рост стоимости сырья, которое непременно вызовет увеличение себестоимости изготовленной продукции на 15-25%. Это повлияет на деятельность сельскохозяйственных производителей таким образом, что за несколько лет животноводческая отрасль исчезнет из экономической карты Украины: производство мясной и молочной продукции будет продолжать уменьшаться, ее себестоимость – ежегодно будет расти, остановить рост цен на конечный продукт будет крайне тяжело”. “Не чрезмерна ли цена вступления Украины в ВТО?”, - отмечают авторы заявления.

Парламентская фракция «Блок Литвина» заявляет о недопустимости отмены льготного налогообложения сельхозпроизводителей и призывает другие политические силы, представленные в парламенте, выступить на защиту украинских крестьян и не поддерживать отмеченный законопроект, отметил председатель фракции «Блок Литвина» во ВР Владимир ЛИТВИН.