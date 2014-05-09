В Донецке за исполнение оркестром гимна Украины хотели избить дирижера

15:57, 09 мая 2014
Общество
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Нападающие требовали исполнить гимн РФ.

Дирижера оркестра ГУ МВД Украины сепаратисты пытались заставить исполнять гимн России

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Сегодня на митинге у монумента "Твоим освободителям Донбасс" сепаратисты напали на дирижера оркестра за то, что оркестр исполнил гимн Украины.

Так, неизвестный сепаратист, атаковал дирижера оркестра и требовал от него рассказать о том, кто приказал оркестру играть гимн Украины. Вскоре к перепалке присоединились представители правоохранительных органов. Так, по сообщению пресс-службы  ГУМВД Украины в Донецкой области, благодаря действиям правоохранителей конфликт был исчерпан и общественный порядок восстановлен.

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