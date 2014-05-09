В Донецке за исполнение оркестром гимна Украины хотели избить дирижера

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Сегодня на митинге у монумента "Твоим освободителям Донбасс" сепаратисты напали на дирижера оркестра за то, что оркестр исполнил гимн Украины.

Так, неизвестный сепаратист, атаковал дирижера оркестра и требовал от него рассказать о том, кто приказал оркестру играть гимн Украины. Вскоре к перепалке присоединились представители правоохранительных органов. Так, по сообщению пресс-службы ГУМВД Украины в Донецкой области, благодаря действиям правоохранителей конфликт был исчерпан и общественный порядок восстановлен.