В Донецке за исполнение оркестром гимна Украины хотели избить дирижера
15:57, 09 мая 2014Общество
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Нападающие требовали исполнить гимн РФ.
Дирижера оркестра ГУ МВД Украины сепаратисты пытались заставить исполнять гимн России
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Сегодня на митинге у монумента "Твоим освободителям Донбасс" сепаратисты напали на дирижера оркестра за то, что оркестр исполнил гимн Украины.
Так, неизвестный сепаратист, атаковал дирижера оркестра и требовал от него рассказать о том, кто приказал оркестру играть гимн Украины. Вскоре к перепалке присоединились представители правоохранительных органов. Так, по сообщению пресс-службы ГУМВД Украины в Донецкой области, благодаря действиям правоохранителей конфликт был исчерпан и общественный порядок восстановлен.
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