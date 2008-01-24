Тимошенко затребовала в Кабмин ”заведомо неправомерные решения судов”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с письмом к Государственной таможенной службе и Государственной налоговой администрации с просьбой передать правительству судебные решения, которые касаются работы данных ведомств и противоречат требованиям действующего законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на встрече с инвесторами.

“На днях я отправила лично письма в Государственную таможенную службу и в Государственную налоговую администрацию, чтобы нам передали все судебные решения, на базе которых не выполняется законодательство”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что просьба касается тех судебных решений, которые необоснованно освобождают физических и юридических лиц от уплаты налогов и сборов.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в вопросе противодействия выполнению данных судебных решений правительство будет действовать исключительно в рамках Конституции и законов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 23 января принял постановление, которое позволяет не выполнять заведомо неправомерные решения судов.

Чуть позже министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что в постановлении четко отражено, что в подобных случаях государственные органы, в частности налоговые и таможенные, обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды для обжалования таких решений. “Органы государства обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды, если речь идет о решении местных судов, отменять их, вносить представление министру юстиции относительно внесения им представлений в Высший совет юстиции для прекращения деятельности таких судей. То есть, за нарушение присяги освобождать их от должностей”, - сказал министр.