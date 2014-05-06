Мобилизованные в армию мужчины теряют работу и не знают, когда смогут вернуться домой

На Черниговщине зреет бунт среди мобилизованных. Призванные на 45 дней мужчины жалуются, что из-за службы они теряют работу, задолжали по кредитам и разводятся со своими женами. Между тем, юристы советуют мобилизованным отстаивать свои права, которые прописаны в решении Кабмина, - говорится в сюжете ТСН.19:30, передает ТСН.ua.

Учителя, водители, электрики и аграрии 47 дней назад надели военную форму, взяли в руки автоматы и пошли защищать Родину. Люди возмущены, что им не говорят, когда они вернуться домой. Пошли слухи, что мобилизованные военнослужащие будут носить форму по меньшей мере до сентября.

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Люди возмущены, что они не могут прокормить свои семьи. Людям заплатили за службу значительно меньшие деньги, чем обещали. В Минобороны утверждают, что деньги заплатят.

Мобилизованные жалуются и на то, что постановления Кабмина о гарантиях для мобилизованных на практике не соблюдают, в частности работодатели. Людей увольняют с работы.

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Между тем, юристы советуют прежде всего самим мобилизованным не забывать о своих правах. Например, о работодателе, который нарушает закон, следует написать в прокуратуру.

Поддержать моральный дух мобилизованных решила козелецкая самооборона. Они составляют списки местных высокопоставленных должностных лиц призывного возраста. Им будут предлагать тоже мобилизоваться, потому что таких примеров на Черниговщине - пока что единицы.

Напомним, что мобилизованных в армию не отпускают домой и кормят черствым хлебом.