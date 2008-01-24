Погода: не выгоняйте завтра собаку на улицу

25 января на территории Украины по прогнозам синоптиков облачная с прояснениями погода. Ночью в западных областях, утром и днем в Украине ожидается снег с дождем; местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных, а утром и днем и в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с; местами метели. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в восточных, областях Прикарпатье, Приазовье и степной части Крыма 5-10° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 26-27 января сохранится облачная с прояснениями погода. 26 января местами пройдет небольшой снег, ночью в восточной половине умеренный снег. 27 января ожидается снег, мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед (днем в западных и северных областях небольшой снег). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, а днем 27 января в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с, 26 января на высокогорье Карпат, а 27 января в Крыму и Приазовье местами 25 м/с; метели. Температура ночью 26 января 1-6° мороза, 27 января от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма до 5° тепла; днем в Украине около 0°, в южной части 1-6° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

28 января пройдет небольшой снег, мокрый снег, 29 января без осадков. Температура ночью 28 января 0-5° мороза, 29 января 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве и области 25 января облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем снег с дождем; местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, метели. В Киеве ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла, по области температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

26 января ожидается небольшой, 27 января умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 26 января и ночью 27 января местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 26 января 1-6° мороза, 27 января от 3° мороза до 2° тепла; днем около 0°.

28 января пройдет снег, мокрый снег, 29 января без осадков. Температура по области ночью 28 января 0-5° мороза, 29 января 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла. В столице 28 января небольшой снег, мокрый снег, 29 января без осадков. Температура ночью 28 января 1-3° мороза, 29 января 4-6° мороза; днем около 0°.