Мэр Киева предлагает заасфальтировать газоны

В Киеве с целью расширения проезжей части бульвара Леси Украинки с целью ликвидации транспортных заторов городские власти предлагают заасфальтировать газоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В связи с тем, что жители прилегающих домов настаивают на сохранении бульварной части, рассматривается вариант расширения дороги за счет сноса деревьев и ликвидации газонов.

С целью изучения мнения киевлян по этому вопросу предлагается провести общественные слушания. При позитивном решении жителями района вопроса о сносе бульварной части станет возможным провести реконструкцию бульвара Леси Украинки и ул. Кутузова от бульвара Леси Украинки до ул. Старонаводницкой.