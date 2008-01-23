Тимошенко позвонила в Москву сказать, что будет позже

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и глава российского правительства Виктор ЗУБКОВ в телефонном разговоре обсудили вопрос визита украинского премьера в Россию.

Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

В ходе разговора обсуждалась возможность визита Ю.ТИМОШЕНКО в Россию в третьей декаде февраля.

В пресс-службе сообщили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В ходе разговора главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.