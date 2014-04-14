Жители львовского пограничья обратились к российским женщинам и матерям

Жители пограничного городка Рава-Русская в видеоролике призвали российских женщин и матерей не допустить войны. Их видео создано с целью, чтобы показать россиянам, что украинцы - не фашисты и нацисты, и не меньше российского народа пострадали от советско-германской войны, чтобы донести, что война никогда не была оправданной, поскольку оставляет после себя миллионы семей, матерей, жен и детей без кормильцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

В видеоролике к россиянам обратились ветераны пограничных войск и войны в Афганистане, жительница Рава-Русской, которая пережила Вторую мировую войну. Люди призвали русских женщин и матерей выступить за мир, сохранить жизнь их сыновьям, мужьям, родителям.

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«Рава-Русская - город, который за время своего существования видел множество войн, в том числе Первую и Вторую мировые, - отметила мэр Рава-Русской Ирина Верещук. - Этот город первым принял на себя удар, когда войска нацистов напали на наши просторы. Несколько дней пограничники, солдаты и офицеры советской армии вели бои за город, сотни из них здесь погибли. На окраине Рава-Русской нацисты устроили лагерь для военнопленных «Шталаг 325», в котором погибли около 18 тыс. человек. На территории города есть братские могилы советским, французским воинам, мемориал погибшим евреям. Рава-Русская как никто другой знает, что такое нацизм и фашизм».

Рава-Русская граничит с Польшей и жители не хотят новых братских могил и мемориалов. Они уверены, что к ним прислушаются российские матери и женщины.

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Мэр Ирина Верещук надеется, что, несмотря на информационную войну на российских телеканалах, видеообращение в социальных сетях увидит очень много русских, которые изменят свое мнение об Украине, изменят свою позицию относительно агрессии против украинского народа и войны в целом.