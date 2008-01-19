Китай вышел на первое место в мире по добыче золота

Китай стал лидером в области золотодобычи по итогам 2007 года, сообщило в пятницу издание Financial Times.

Более ста лет лидером в этой области считалась Южная Африка. За прошлый год Китай произвел 276 тонн золота, что превышает объем произведенного в 2006 году драгоценного металла на 12%. Южная Африка в прошлом году произвела 272 тонны золота.

Кроме того, Китай - самый крупный в мире производитель алюминия, цинка и свинца. Страна стоит на втором месте по производству олова и входит в первую десятку стран-производителей нефти, никеля и серебра.

Цены на золото превысили отметку в 900 долларов за тройскую унцию 14 января 2008 года. В начале 2008 года был побит рекорд стоимости золота, который был установлен в 1980 году - 850 долларов.

В период с 2000 по 2007 год объем мировой добычи золота снизился на 6,7%. За этот же период стоимость тройской унции золота взлетела с 270 до 850 долларов.