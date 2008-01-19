Милиция задержала вусмерть пьяного ”ртутного террориста”

В Черновцах милиция задержала местного жителя, который грозился разлить на одной из улиц города 2 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черновицкого городского совета, вчера около полуночи житель Черновцов сообщил оперативному дежурному УМВД по телефону о том, что он находится на одной из улиц города, имея при себе колбу с двумя килограммами ртути.

По указанному адресу немедленно выехала оперативная группа одного из черновицких райотделов милиции, сотрудники МЧС и экологической инспекции, где обнаружили заявителя. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и еще до приезда оперативников заснул на месте.

Специалисты ГУМЧС изъяли у черновчанина колбу с ртутью для сдачи ее в утилизацию. Владелец колбы был настолько пьян, что не смог объяснить происхождения ртути и причины своих действий. Милиция составила протокол и будет устанавливать происхождение такого количества опасного вещества.

Никакой утечки ртути во время инцидента не произошло, вещество хранилось правильно, загрязнения территории нет.